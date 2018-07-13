Şenol Güneş'in yardımcılarının sayısı arttı.

Kulübede kim oturacak sorusundan bir kriz çıkmaz. Dün çok adil ve dengeli dizildiler. Güneş, Şeref Çiçek, Guti ve İlhan Mansız.



Şeref Çiçek gibi Şenol Güneş'in yanında doçent doktor unvanı almış, karakteriyle herkesin saygısını kazanmış bir insan.



Egollarını çoktan aşmış. Guti'nin hocalık durumunu Real Madrid altyapısından biliyoruz, fazlasını bilen de yok.



Ancak İlhan Mansız'ı çok iyi tanıyorum. Kulübede olmayıolmamayı asla sorun etmez. Takım oyuncusudur. Güneş'le her konuda çok iyi anlatacağına inanıyorum.

Şenol Güneş büyük tecrübe onlar olmadan da şampiyon oldu ve olur.

Ama gerek yabancılar, gerek diğer oyuncuların Guti ve İlhan'ın yükünü alacağına inanıyorum.



Maça dönersek. Güneş 4-4-2 yerine bu maçta 4-5-1'le çıktı.

Sistem arayışı devam ediyor. Güçlü takımlara karşı tek forvet pozisyon üretemedi. Love ve Larin etkisiz kaldı. Ben dün akşam Mitroviç ve Necip'i çok beğendim. Geri ikilide hatasız oynadılar. Özellikle de Mitroviç gelişmiş, iyi gözlemek ve hakkını vermek lazım