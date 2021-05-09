Kadro zenginliği

Daha çok Galatasaray- Beşiktaş maçını izledim. Ankaragücü-F.Bahçe maçına da fırsat buldukça baktım. Son yılların en heyecanlı ama kalitesiz yarışını izliyoruz. İyi top oynayan, uzun maratonda daha iyi mücadele eden daha iyi futbol oynayan Beşiktaş, hastalık ve 21 takımlı ligde kadro sıkıntısını iyice hissetmeye başladı.

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G.Saray yedek kulübensinden 5 oyuncu soktu; isimlerini sayalım Kerem, Mohamed, Arda, Emre, Halil... Bir de Beşiktaş'ın kulübesine bakıyorsunuz inanılmaz vitaminsiz. İpler hala Beşiktaş'ın elinde ama öyle şeyler oluyor ki hiçbir şey diyemiyorsunuz.

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Mesela en basitinden Atiba tek başına gidiyor ceza alanı içine doğru tehlikeli pozisyona giriyor ve topu aut çizgisine en az 30 santim kala çeviriyor. Ama Bahattin Duran aut veriyor devamında o top dönüyor ve gol oluyor. Diyeceksiniz ki bir autla maç değişir mi?

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Değişir kardeşim değişir. Aynı Bahattin Duran, önünden G.Saraylı oyuncunun müdahalesiyle kornere çıkan topa aut veriyor. Düşünebiliyor musunuz bir yardımcı hakemin maça olan tesirini.

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Ama şu gerçek G.Saray, Beşiktaş'a göre daha iyi oynadı sahada siyah-beyazlılara göre daha faydalı işler yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Hem psikolojik baskı hem yorgunluk hem de kadro darlığı Beşiktaş'ın karşısında duruyor.

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Önümüzdeki 2 maça psikolojik olarak hangi takımlar daha iyi hazırlanırsa haliyle bu işi bitirecek. Ama arabanın direksiyonu hala Beşiktaş'ta. İkili averaja göre G.Saray, Beşiktaş'ı yakaladı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Donk, Atiba'nın ayağına net bastı. Galatasaray'ın attığı penaltıda da Atiba, Falcao'yu önce tutup hemen bırakıyor. Falcao da kendini bırakıyor hakem de penaltıyı veriyor. Bu şu demek ceza alanında rakibi tut, dirseklerinle oyna kollarınla oyna...

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Her maçta bunlar olmuyor mu oluyor, veriyorlar mı kimisi veriyor kimisi vermiyor. Fener maçında da Ankagücü golü buluyor üst üste 3 tane pozisyon kaçırıyor. Büyük takımdan puan alacaksan en az 2 gol atman gerek yoksa sahadan zor çıkarsın. Dün çıkamadığın gibi.. 3-4 hafta evvel çok daha rahat pozisyonda Ankaragücü 4 puan sıkıştırsaydı bu zorluğu çekmezdi. Çünkü düşme hattında isen sonuna doğru herkes üstüne oynar.