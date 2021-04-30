Kütür kütür

Gazeteden arkadaşım aradı.

Dakika 90+2. Fakat o sırada yardımcı hakem değişiklik işareti verdi. Fenerbahçe'de, hem de iki oyuncu!.. Dedim ki bu nasıl bir iş! Çünkü ben maç bitiş düdüğü çalmadan yazı yazmak istemiyorum.

Nedeni işte bunlar... 90. dakika öyle bir şey olur ki hiçbir şey yazmazsınız yalnız o dakikayı yazarsınız.

Fenerbahçe 'ben şampiyonluğa oynuyorum' diyor ve maç 0-0...

Oyuncun atılmış, eksik kalmışsın o da tamam. Ama 90+2'de sokacağın oyuncu ne yapacak onu merak ediyorum!

İkincisi; adam zaten ısınana kadar maç bitecek. Ya da çıkardığın oyuncuya aldığı oyunculara ders mi vermek istiyorsun! Veya Fenerbahçe teknik adamı yani Emre, 'Ben bu maçı böyle bitireyim, hiç olmazsa mağlup olmayayım mı' dedi!

Isınmış adamlarla belki gol atabilirsin ama oyuna yeni aldığın oyuncu ile onu yapamazsın. Teknik adamlık futbolculuğa benzemez. O iş ayrı o iş ayrı.

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Bir gün evvel Beşiktaş'ı seyrediyorum; tekmeye kafa atıyorlar. Kaleci dahil 11 oyuncu çatır çatır oynuyorlar.Bir gün sonra Fenerbahçe'ye bakıyorsun; sanki orta sıralarda mücadele için sahaya çıkmış bir takım...Galatasaray'ı söylemeye gerek yok.O zaten bir ileri iki geri...Alanyaspor her şeyiyle bir takım.Fenerbahçe'ye bakıyorsun toplama bir takım. Vatan, millet hakem, federasyonla, bazıları bu işleri götürmeye bakıyor. Ama Beşiktaş yüreğini sahaya koyarak oynuyor. 'Ben istiyorum' diyor.Şampiyonluğu istemek kız istemeye benzemez. Kız isterken biraz kibar olacaksınız, biraz monşer olacaksınız filan. Ama şampiyonluk istiyorsan çatır çutur isteyeceksin.Kütür kütür...

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Masa başında çok şey oluyor. Bakınız '4-4-2, 4-3-3' diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü şampiyonluğa giden yolda bu yoktur. 10 kişi defans vardır, 10 kişi hücum vardır. Yaparsan şampiyon olursun. Yapamazsın gargara yapıp tüküreceksin!Dün akşamki oyunuyla Fenerbahçe şampiyonluğu hak etmiyor.Gökhan, tecrübeli bir oyuncu...Atıldığı dakikaya bakın.43. dakikadan sonra bir devre daha var. O tarz bir oyuncu atılmamalı o da ayrı... Eh bir de kaptan.Niye atılıyor; hazır değil. Beyin adaleye hükmetmiyor. O kadar basit… Ama Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre, 90+2'de iki oyuncu değiştiriyorsa o zaman 1 puan Fenerbahçe için bir 'kazanç' demek ki... Belki bildiği vardır. Onu bilemem.