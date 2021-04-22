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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

22 Nisan 2021 | Perşembe

Kabız futbolu!

Sahada direk pozisyonundan başka bir şey var mı? Yok.
şampiyonluğa oynuyor ama sahada bir şey yok!
Tam bir kabız futbolu, inanamıyorum ya! diyoruz "pandemi var, taraftar yok" diyorlar.
'de, 'da pandemi yok mu?
Çıkıyorlar, hakem de hakem.
Ya bırakın bu işleri! Hala eskide kalmışsınız.
Hala 1800'lerdeki şampiyonluklardan bahsediyorsunuz.
Biraz top oynayın ya!
Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak.
Bir futbol gördünüz mü? , Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor.
Galatasaray şampiyonluğa adayım diyor - maçını seyrediyorum bir şey yok, Galatasaray- maçını izliyorum bir şey yok.
Bu oynanan futbolsa, futbol bu değil.
Allah, 'deki seyirciye kuvvet versin. Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem.
Galatasaray 1 puanı sayesinde aldı.
Muslera 1 puanın iyi olduğunu söyleyerek haklı. Çocuk yırtındı!
Galatasaray, ve Beşiktaş sürekli "bu hakemi bize vermeyin" diyor.
de doğrusunu yaparak "Al sana hakem" diyor.

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Etiketler :
Galatasaray, Muslera, İngiltere, Almanya, Türkiye, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor, MHK, Beşiktaş, Trabzon, Sıkıcı futbol

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