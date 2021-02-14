Yine Altay!

Karagümrük'ü bu sezon fazla seyretmedim.

Fenerbahçe'nin ise tüm maçlarını seyrettim. Fenerbahçe bildiğimiz gibi. Sahada oynayan 22 futbolcudan maçın adamı kim derseniz karşınıza yine aynı isim çıkacak kaleci Altay. Böyle olunca da sarı-lacivertliler hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Her şeyi anlatıyor. Organize atakları yok.

Organize bir defans yok. Şahsi beceriler var.

Mesut 11'de maça başladı, saha içindeki futbolcuların onu dinlemeye başladığını gördük. Ama onun da gücü bir yere kadar. Bundan sonra ne olur? Sakat olan Pelkas ile Gustavo bu takıma girdiği zaman orta saha fitillenecek. Gustavo orta sahada defans yönünü toparlayınca Mesut daha rahat oynayacak.

O zaman bunların yanına iki kişi koyacaksın, bu da teknik adamın işi.

Bu konuda muhakkak Mesut'un da bir kararı ve fikri olacaktır.

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Karagümrük proje takımı.

Alacaklar, satacaklar, ilk hedefleri Süper Lig'de kalmak. Ucuza aldıkları futbolcuları futbolu bilmeyen, biraz parası olan takımların yöneticilerine iyi paraya satmak isteyecekler.

Sahada oynayan takımın fazla bir hırsı yok. Belli bir süratle oynuyorlar, ne hızlanıyorlar ne çok yavaş gidiyorlar. Böyle olduğu halde bile Fenerbahçe'yi zor durumlara düşürdüler. Mesela Emre Çolak kale sahası üzerinde topu yakalıyor, gelişine vurmaya kalkıyor. Topu durdursa boş kaleye vuracak.

Diyeceksiniz ki zaten o vuruşu yapsaydı Galatasaray'da da oynardı.

H H H

Hakem Özkahya idare etti. Çok kolay 1-2 pozisyonda avantaja bırakamadı, devam da ettiremedi ve korktuğu için düdük çaldı.

Bu tip hakemlere sanki çaldığı düdük başına para veriyorlar. Hani insan işi bilmese böyle yorum yapar. Böyle hakem de Türkiye'de çok. Hakemimiz, futbolcumuz, federasyonumuz, basınımız hepimiz aynıyız. Yok, birbirimizden farkımız.

Hani eski bir banka reklamı var ya…