Keyifli bir maç

Başlamadan iki takımın da hocasını tebrik ediyorum.

Biri kazandı, biri kaybetti ama bence ikisi de bir ders verdiler dün. Çok keyifli bir futbol oldu.

İki takımın oyuncuları hakikaten iyi mücadele ettiler. Saha içinde centilmenliği ters-düz yapacak bir pozisyon yoktu. Bir tane Dorukhan'ın hareketi vardı. O da kırmızı gördü zaten. Çok keyifli maç izledim. Bu sene izlediğim hemen hemen en iyi maç. Her şey olabilecek bir maç.

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen maçı da çevirebilirdi, berabere de bitebilirdi. Trabzon son 15 dakikada topu iyi kullansa 3-4 yapardı. Beşiktaş biraz dikkatli olsa 3-4 yapabilirdi.

Çok güzel bir maç seyrettik.

Yalnız şu bir gerçek, şimdi Galatasaray-Fenerbahçe oynayacak önümüzdeki hafta. Trabzonspor, Denizli ile oynayacak. Aldığı zaman yukarıya bir adım daha geliyor.

Arkadan gelen avantajlıdır. Her şey olabilir ya. Potanın içine girmeye çalışacak. Girer mi, girer… Az gol yersen girersin potaya. Bu maçı kazanmak Trabzonspor için büyük bir fırsattı, 6 puanlık maçtı kazandılar.

Dünkü maçta en iyi adamları kimdi?

İki kaleciydi. Beşiktaş'ın yediği golde çarpıyor gidiyor, ikinci gole bir şey olmaz. Ersin bir şey yapamazdı iki gole de… Uğurcan'ın çıkardığı pozisyonlar da ortada. Aboubakar'ın attığı golde bile çok iyi uzandı, topa dokundu ama kurtaramadı. Onu bile çıkarabilirdi.

Sadece bu bilgi bile oyun nasıl H H H

Trabzonspor''un yabancıları, sanki Trabzon'dan yetişmiş gibi mücadele ettiler. Tekmeye kafa soktular, yattılar, kalktılar, iyi mücadele ettiler.

Beşiktaş'ta Victor Hugo, geriden takımı iyi idare ediyor. Lider özellikli bir oyuncu, stilli bir adam. Ayak içi atıyor, kafaya iyi çıkıyor. Yalnız şu da var Trabzonspor'un ikinci golünde Beşiktaşlı oyuncu korkup kendini sakınmasa top çarpacak girmeyecek.

Bir şeyi anlayamıyorum bakın!

Kaleci topa bakıyor, atlıyor zıplıyor, defans oyuncusu niye arkasını döner, elini kolunu sakınır döner toptan korkar. Dur ya, dur topun karşısında!

Beşiktaş gol atıyor da, bu tarz oynadığı zaman golü yiyor. Beşiktaş defansında sorun var. Topu kapıp, Beşiktaş defansının arkasına gittiğin zaman golü yapıyorsun. Trabzonspor biraz dikkatli gitse 3-4 olurdu.

Bakınız! Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kimlik değiştirdi. Avcı'dan öncesi, Avcı'dan sonrası denebilir. Abdullah Avcı, şu anda Trabzonspor'da milat oldu. Sıradaki 3 maçı Denizli, Malatya ve Gaziantep'le… Bu üç maçı kazanırlarsa, yukarıya bir 'selamünaleyküm' yapabilirler.

6 puanlık maçı aldılar, üste tutundular.

Üç maçta bir seri yakalarsa Trabzonspor, "Ben geldim" diyebilir.

Sezonun en keyifli maçlarından birini izledik dün akşam… Hakem mi?

N'Sakala'nın Ekuban'a yaptığı bir hareket vardı ceza alanında. O hareket net bir penaltıydı. Başka bariz bir hata yapmadı hakem Halil Umut Meler…