Akhisar köfte yaptı

Galatasaray, dün akşam Akhisar'da net bir şekilde mağlup oldu.

Aslına bakılırsa Türkiye'de böyle işlerin yıllar önce gerçekleşmesi gerekiyordu.

Peki bu işler, hangi işler?

Türkiye liglerinde yukarısı ile aşağısı arasındaki makas çok açılmıştı. Küçükler kurbanlık koyun gibiydi. Maçlardan önce büyük takımlar için "Acaba bu hafta kaç atacaklar" diye konuşuluyordu.

Ama şimdi Anadolu takımları çıkıyor aslanlar gibi oynuyor.

Dün akşam Akhisarspor'un yaptığı gibi... Bakınız, Akhisarspor, sezon başından beri pek iyi bir görüntü vermiyordu. Akhisar takımı dün çıktı Galatasaray'ı öyle bir yendi ki hiç kimse çıkıp da "Hakem şöyleydi, yağmur yağdı, çamur vardı, saha kötüydü" gibi bahanelere sığınamaz. Çünkü oynanan futbol ortada… Açık ve net, Akhisar çatır çatır yendi.

Yani şöyle desek daha da doğru olur; Akhisar Galatasaray'ı köfte yaptı. Onu kızartmadı, ızgarada yavaş yavaş ısıtarak yedi. Çünkü kızartma çabuk olur, ızgara daha ağır olur. Mangalın üstünde döndürdü döndürdü, yavaş yavaş pişirdi ve üç yaptı.

Maçı dün akşam izleyen herkes Galatasaray'dan bahsettiler, hiç Akhisar'dan bahsetmediler. 4x4 diye jipler vardır ya G.Saray'a öyle bakılıyordu. Ne oldu? Senin 12 puanın var, adamın 2... Geldi, maça çıktı seni ızgara köfte gibi yaptı!

Akhisar'da Okan Buruk varken takım farklı oynuyordu. Sonra Süper Kupa maçına gittik bu Okan'ın oynattığı Akhisar değildi. Maçı da aldılar… Bakınız! Susic gitti, yerli bir teknik adam geldi. Bizi biz anlarız!

Susic gitti işi nasıl çözmüş yeni hoca. Bu kadar basit. Yabancı hocayla olmuyor bu işler.

Dün takım halinde Akhisarspor takımı çok iyi oynadı. 20'inci dakikada Fatih Terim'in yüzüne baktım çarşamba pazarı gibiydi.

Facianın geleceğini o anda anladı.

Şans yine yanına geldi. Penaltı oldu ama kaçtı. Geçen yıl Gomis dağlara taşlara attı, dün geldi Rodrigues attı. Her adama penaltı attırılmaz. Terim orada yanlış yaptı.

Muslera maçtan sonra "Maçın yıldızı Akhisar kalecisi Fatih'tir" demiş. Akhisar'ın kalecisine sen 'Kahraman' dersen, "Adamın takımı bir halt oynamadı, adam 10 tane şut çıkardı" olur. Akhisarlı diğer 10 oyuncunun hakkını yemiş olursun!

Ne yani sen harika oynadın, adam 6 tane şut çıkardı, üç penaltı kurtardı da mı kaybettin! Bıraksın bu işleri! Muslera bu cümleyi söyleyerek kendi takımının ayıbını kapatmaya çalışmıştır.

Galatasaray dün hiçbir şey oynamadı, bu yenilgiyi hak etti.