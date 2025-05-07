Peki peki anladık!

Peki peki anladık

Her şeyden sen anlarsın

Peki peki anladık

Her şeyi sen bilirsin

En güzel takımı sen kurdun

En güzel dizilişi sen buldun

En güzel taktiği sen verdin

En iyi teknik direktör sensin (ah)

Peki peki anladık

En güzel sen bağlarsın

Peki peki anladık

En güzel sen ağlarsın

İlk önce sen başlattın

En önce sen yavaşlattın

En desteksiz sen attın

En çabuk da sen yattın (ah, ah)

Peki peki anladık

Sen neymişsin be abi

Peki peki anladık

En güzel sen söylersin

Peki peki anladık

En güzel sen söversin

En güzel oyuncuları sen buldun

En güzel parayı sen kaptın

En güzel umutları sen çaldın

En güzel hikâyeleri sen yazdın

Peki peki anladık

Sen neymişsin be abi (ah, ah, ah)

Peki peki anladık

Her şeyden sen anlarsın

Peki peki anladık

Her şeyi sen bilirsin

En çok kupayı sen aldın

En kültürlü insan sensin

En güzel kelamı sen ettin

En özel insan sensin

Peki peki anladık

Sen neymişsin be Mourinho (ah, ah, ah, ah)

(Teşşekkürler MFÖ. Bir şarkı, bir insanı ancak bu kadar iyi anlatabilirdi)