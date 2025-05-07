Peki peki anladık!
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
En güzel takımı sen kurdun
En güzel dizilişi sen buldun
En güzel taktiği sen verdin
En iyi teknik direktör sensin (ah)
Peki peki anladık
En güzel sen bağlarsın
Peki peki anladık
En güzel sen ağlarsın
İlk önce sen başlattın
En önce sen yavaşlattın
En desteksiz sen attın
En çabuk da sen yattın (ah, ah)
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi
Peki peki anladık
En güzel sen söylersin
Peki peki anladık
En güzel sen söversin
En güzel oyuncuları sen buldun
En güzel parayı sen kaptın
En güzel umutları sen çaldın
En güzel hikâyeleri sen yazdın
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi (ah, ah, ah)
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
En çok kupayı sen aldın
En kültürlü insan sensin
En güzel kelamı sen ettin
En özel insan sensin
Peki peki anladık
Sen neymişsin be Mourinho (ah, ah, ah, ah)
(Teşşekkürler MFÖ. Bir şarkı, bir insanı ancak bu kadar iyi anlatabilirdi)
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