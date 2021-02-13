Havada Bulut

Derbi ve Kupa yenilgilerinden sonra Erol Hoca'nın konumu iyice zora girdi. Hava bulutlu… Hani o bildik deyim misali… "Havada bulut sen bu işi unut." Her iki maçtaki oyun ve oyuncu tercihleri çok eleştiri aldı. Misal, Karacabey maçında Altay'ı riske edip, çeyrek finalde Harun ile başlamak! Dağınık Sinan Gümüş de ısrar ederken, takımın en golcü ismi Thiam'ı az kullanmak! Örnekler çoğaltılabilir. Ama sonuç aynı. Fenerbahçe topa az sahip oluyor, edilgen ve ağır oynuyor, taraftarına güven vermiyor. Peki, son on lig maçında sekiz galibiyet, bir yenilgi alan takımın teknik direktörü boy hedefi olur mu? O takımın adı Fenerbahçe ise bal gibi olur. Birkaç hafta önce yazdım. Fenerbahçe böyle top oy-na-ya-maz! Bu oyun maç kurtarır ama sezonu zor kurtarır. Yirmi iki transfer yapan takımın şampiyon olmak ya da en azından "şampiyon gibi oynamak" zorunluluğu vardır. Fenerbahçe'de işler böyle yürür. Nokta!

MESUT OYNAR

Fenerbahçe açısından Mesut Özil'in durumu bir başka tartışma konusu oldu. "Mesut hazır değil", "Mesut niye oynuyor?", "Mesut refüze ediliyor" sözleri aldı başını yürüdü. Boş laf! Mesut hazır hale gelmek zorunda. Bu da oynayarak olur, kenarda bekleyerek değil. Mesut'un fizik olarak eksiği var. Ama en iyi antrenman maçtır. Mesut'un maç ritmi kazanması, takımın ona, onun takıma uyum göstermesi şart. Fenerbahçe sahaya çıkarken önce üç ismi yazacak Erol Hoca: Altay, Gustavo ve Mesut. Dolayısıyla Mesut oynatılarak refüze edilecek bir futbolcu değildir. Mesut oynayacak. Oynayacak ki, hazır olacak. Hazır olacak ki Fenerbahçe kazansın.

GALATASARAY KAPTANI

Derbıdekı küfür krizi malum. Sağlık çalışanı adıyla stada alınan kişilerin yaptığı ayıbın kabul edilir yanı yok. Hem sportif, hem hukuksal cezaları kesilmeli. Ev sahibi olarak bu ayıp F.Bahçe'ye yazar. Bir de işin Arda Turan boyutu var. Soyunma odasındaki küfürlü resital. Neymiş efendim orası özel alanmış! Ben işin sportif ceza kısmında değilim ki! Elbette benzeri olmayan bir disiplin uygulaması için Galatasaray yönetiminin tepki gösterme hakkı vardır. Peki, aynı yönetim niye "Galatasaray kaptanı bu şekilde küfür etmez" diyemiyor? Ben bir kişinin çıkıp da Arda yanlış yaptı dediğini duymadım. Galatasaray kaptanlığını Turgay Şeren de Metin Oktay da yaptı. O Metin Oktay, A Spor 'un çok beğenilen tanıtım filminde anlatıldığı gibi, Jübilesinde Fenerbahçe forması giyme teklifini, "Şeref duyarım" diyerek karşılamış bir kaptandı. İşte böyle büyük kaptan olunur. Böyle davrananları tarih yazar. Galatasaray böyle kaptanlara layıktır. Galatasaray bu yüzden farklıdır.

İLERİ GİTMEK

Sadece ileri gitme riskini göze alanlar ne kadar ileri gidebileceğini öğrenir" demiş İngiliz şair Thomas Eliot. G.Saray kupada Alanyaspor'a 3-2 yenildi ama ben bu sözü turu cebine koyan Çağdaş Atan için yazdım. 3-0'a kadar futbol dersi veren takımda Babacar, Davidson ve Salih'i, "Nasıl olsa tur atladık" ya da "Hafta sonu Hatay maçı da var" diye düşünüp kenara almasa 3-2 olur muydu? Direkten dönen toplar gol olsa futbola yazık olmayacak mıydı? İyi teknik adam olmak risk almak ile mümkün. Bir maçta turu kaybedersiniz ama ileri gidebilme riskini aldığınızda Fatih Terim olabiliyorsunuz.

AVCI'NIN TAKIMI

On beş maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece bir yenilgi. Abdullah Avcı göreve gelene kadar sekiz karşılaşmada 18 puan kaybeden Trabzonspor, sonraki 15 haftada sadece 9 puan kaybı yaşadı. Bu, işin matematik kısmı. Bir de oyun üzerinden konuşmak gerek. Abdullah Avcı ile Trabzonspor ne oynamaya çalıştığı belli bir takım haline geldi. Topa sahipken alanı genişleten, top rakipteyken oyun alanını daraltıp rakibe yakın olmayı hedefleyen, pas oyununu rakibin savunma yerleşimini bozmak amacıyla oynamaya çalışan bir takım. Rakip alanda çok adam bulunduran, yardımcı koşuların ön plana çıktığı ve ikinci şans toplarına önem veren bir oyun anlayışı… Elbette bunları ideal düzende yapmak zaman alacak. Trabzonspor her ne kadar zirve ile arasındaki puan farkını altıya indirmiş olsa da önünde bir değil, üç takım var. Ama Bordo-Mavililer hızla teknik adam takımı olma yolunda ilerliyor. İyi saha sonuçları ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketiyle Trabzon halkının gönlünü çelen Avcı'nın, Bakasetas takviyeli kadrosuyla yarışı kolay bırakmayacağını düşünüyorum.