Zeki Uzundurukan: Futbolcular Fatih Terim'in gitmesi için takımı sabote ediyor
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan çarğıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Futbolcular Fatih Terim'in gitmesi için kötü oynuyor takımı sabote ediyor " dedi.
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