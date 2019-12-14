Flaş sözler! "Galatasaraylılar antremanda çay kahve içmişler!"
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücünü ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Falcao gelecekti dertler bitecekti, Falcao geldi bitmedi gitti. Galatasaray takımı iyi çalıştırılmamış bu sene. Takım antreman yüzü görmemiş. Galatasaraylılar antremanda çay, kahve içmişler tavla falan oynamışlar." ifadelerini kullandı.
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