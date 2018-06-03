Zeki Uzundurukan: Ali Koç'un Luis Enrique ile görüştüğünü duydum
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında yayınlanan Transfer Raporu programında "Ali Koç'un Luis Enrique ile görüştüğünü duydum ama teyide muhtaç bilgi" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye Skrtel piyangosu! Glasgow Rangers'ın teklifi...
- Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Türk yıldızlar
- Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye Barcelona modeli
- İşte Ali Koç'un 10 hamlesi
- Süper Lig 2017/18 sezonu 'balon' 11'i
- Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'nin askeriyim"
- Fenerbahçe Neustadter'in partnerini buldu: Papadopoulos
- Ferreyra'dan yeşil ışık