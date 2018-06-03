Zeki Uzundurukan: Ali Koç'un Luis Enrique ile görüştüğünü duydum – Fotomaç TV
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    Zeki Uzundurukan: Ali Koç'un Luis Enrique ile görüştüğünü duydum

    Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında yayınlanan Transfer Raporu programında "Ali Koç'un Luis Enrique ile görüştüğünü duydum ama teyide muhtaç bilgi" dedi.

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    03 Haziran 2018, Pazar
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