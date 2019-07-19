Yusuf Yazıcı'nın transferi askıya alındı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli yıldızları Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibi Lille'e transferinin şimdilik askıya alındığını söyledi. Yusuf'u göndermeyi istemediklerini belirten Ağaoğlu, başarılı oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini fakat Lille'den yeterli bir teklifin gelmediğini dile getirdi.
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