Yusuf Günay: Küresel bir salgınla karşı karşıyayız
Corona virüsü tedavisine evde devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, insanların panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta corona virüsü tespit edilmesinin sonrasında hastaneye gittiğini belirten Günay, sağlık sisteminin çok iyi işlediğini söyledi.
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