Yasin Öztekin'den Uğur Karakullukçu'ya tehdit telefonu
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin'in kendisini arayarak tehdit ettiğini açıkladı.
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