Yanal, Cocu ve Koeman'ı 9 haftada yakaladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ı 9 haftada yakaladı.
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