Volkan Demirel'den iki inanılmaz kurtarış birden!
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Ümraniyespor'un 51. dakikada Atabey ve 52. dakikada Yasir ile bulduğu pozisyonlarda gole izin vermedi.
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