Volkan Demirel arkadaşlarına çıkıştı
Fenerbahçe'nin Boluspor'la yaptığı ve 6-2'lik şok skorla mağlup olduğu hazırlık maçının ardından soyunma odasına yaşananlar ortaya çıktı! Sarı lacivertli takımın deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in karşılaşmas sonrasu soyunma odasında genç-yaşlı, tecrübeli-tecrübesiz ayırt etmeden takım arkadaşlarına "Taraftar bu sonucu hak etmiyor. Hem takımı hem beni rezil ettiniz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.
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