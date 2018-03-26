Volkan Demirel arkadaşlarına çıkıştı

Fenerbahçe'nin Boluspor'la yaptığı ve 6-2'lik şok skorla mağlup olduğu hazırlık maçının ardından soyunma odasına yaşananlar ortaya çıktı! Sarı lacivertli takımın deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in karşılaşmas sonrasu soyunma odasında genç-yaşlı, tecrübeli-tecrübesiz ayırt etmeden takım arkadaşlarına "Taraftar bu sonucu hak etmiyor. Hem takımı hem beni rezil ettiniz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.