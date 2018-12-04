Volkan Demir: Fenerbahçe'yi 30 yıldır bu kadar kötü görmedim
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Fenerbahçe'yi 30 yıldır bu kadar kötü görmedim" ifadelerini kullandı.
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