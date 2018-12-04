Volkan Demir: Comolli ile Samandıra arasında uyuşmazlık var
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Comolli ile Samandıra arasında uyuşmazlık var" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Samandıra'da Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler
- Elvir Baliç'ten Fenerbahçe için flaş sözler! 'Kümede...'
- Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu!
- Rangers gözünü Fenerbahçe'den Skrtel’e dikti
- İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ilk 11'i
- İşte Fenerbahçe'de çöküşün nedeni
- Kim Milyoner Olmak İster 789. bölüm soru ve cevapları
- Fenerbahçe'de stopere 4 aday! İşte o yıldızlar