Volkan Demir: Comolli ile Samandıra arasında uyuşmazlık var
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Volkan Demir: Comolli ile Samandıra arasında uyuşmazlık var

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Comolli ile Samandıra arasında uyuşmazlık var" ifadelerini kullandı.

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04 Aralık 2018, Salı
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