Ünal Karaman: "İyi bir geri dönüş yaptık"
Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Ünal Karaman "Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti" dedi.
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