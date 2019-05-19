Ünal Karaman: "Aslan payı futbolcuların"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1'lik ?Beşiktaş galibiyeti ardından futbolcularını tebrik etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Beşiktaş için üçüncülük başarısızlıktır" dedi.
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