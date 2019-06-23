Umut Meraş Beşiktaş'a transfer olacak mı? Mesut Mestan açıkladı

Mestan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz çok güçlü ve büyük bir camiayız. Şampiyon bir kulübüz. Bu sene pek çok şanssızlıklar yaşadık ancak Bursaspor küllerinden yeniden doğacaktır. Gelecek sezon Süper Lig'de yeniden dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz."

KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞACAĞIZ

Mestan, Ali Ay yönetiminin mali ve idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili "Bundan sonra süreç yargıya taşınacak. Biz Bursaspor için neler yapabileceğimize bakacağız. Geldiğimiz noktada daha fazla emek vermemiz bekleniyor. Bursaspor'un buralarda olmaması gerekir. İlk kez şampiyon bir takım bir alt lige düştü. İnşallah küllerimizden yeniden doğacağız."

BAZI OYUNCULARIMIZI SATABİLİRİZ

"Mevcut kadro yapımız Süper Lig'e dönük bir kadro. O yüzden bazı oyuncularımız kalabilir, bazı oyuncularımızı satabiliriz. Öncelikle teknik direktör sorununu çözüp, teknik heyet ve futbolcularla oturup onların fikirlerini alacağız. Satılması gerekeni satacağız. Kalmak isteyen kapımız açık.

UMUT MERAŞ İÇİN RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Mesut Mestan, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Umut Meraş ve ile ilgili "Beşiktaş'ın Umut'u istediği duyumlarını alıyoruz. Şu an herhangi bir resmi teklif gelmedi. Resmi olarak göreve başladıktan sonra Umut ile oturup durum değerlendirmesi yaparız." dedi