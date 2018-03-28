Türkiye, Dünya Kupası'na mı katılıyor?

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizi spora sıçradı. İngiltere krizin ardından Rus diplomatları sınır dışı etti. Ardından protokolün Dünya Kupası'na katılmayacağı açıklandı. Avustralya ve İzlanda'dan da aynı yönde açıklamalar geldi. Bu kervana Avrupa ülkelerinin katılabilme ihtimali yüksek. Bu noktada Türkiye açısından bir ihtimal ortaya çıktı. Türkiye ile aynı eleme grubunda yer alan İzlanda ve Ukrayna'nın Dünya Kupası'na katılmama kararı alması halinde Türkiye grubun ikincisi olarak Dünya Kupası'na katılabilecek. Dünya Kupası'na sayılı günler kala bakalım neler olacak...