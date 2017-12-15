Turgay Demir Vida için gelen teklifi açıkladı
A Spor yorumcusu Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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