Turgay Demir: Quaresma büyük ihtimalle yarın son maçına çıkacak

Turgay Demir: Quaresma büyük ihtimalle son maçına çıkacak
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Quaresma büyük ihtimalle son maçına çıkacak" ifadelerini kullandı.
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