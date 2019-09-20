Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz

Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz

A Spor yorumcusu Turgay Demir, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ın son durumunu Sabah Sporu programında değerlendirdi. Demir, istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım ile ilgili "Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz" ifadelerini kullandı.

Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz. Abdullah Avcı ile devam edilecekse, Avcı da bu sistemde devam edecekse Beşiktaş bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşar. Yönetim ve Abdullah Avcı kendine çelme takıyor. Bu kafayla küme düşersin. Ya Abdullah Avcı kafayı değiştirecek ya da Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı değiştirecek.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
20 Eylül 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN