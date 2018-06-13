Trt Spor yorumcusunun zor anları...
Dünya Kupası için Rusya'da program yapan TRT Spor ekibinden Tarık Üstün, katılan takımlarla ilgili analizler yaptığı sırada bir kadın aniden gelerek Üstün'ü yanağından öptü. Kısa bir şaşkınlığın ardından Tarık Üstün yorumlarına devam etti.
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