Trabzonspor'un bileği bükülmüyor
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligde 11 maçtır yenilmiyor.
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