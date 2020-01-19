Trabzonsporlu Serkan Asan'dan duygusal açıklama!
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan bordo-mavili futbolcu Serkan Asan'ın duygusal açıklamaları, yıllar önce verdiği röportajı akıllara getirdi.
Trabzonspor'un genç futbolcusu Serkan Asan, Kasımpaşa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE SERKAN ASAN'IN AÇIKLAMALARI:
Maçtan sona anne ve babamın yanına gittim. Anneme sarıldığımda ağlıyordu duygusal anlar yaşadık. Aileme henüz ev alamadım ama bu önemli değil, huzurlu sağlıklı olmak daha güzel. İnşallah gol atıp anne ve babama sarılmak için tribüne koşarım.
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