Trabzonspor'dan Ünal Karaman kararı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili kararını verdi. Trabzonspor, Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. .
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