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Trabzonspor'dan hakem tepkisi

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Sertaç Güven'den yaylım ateşi... Trabzonsporlu yönetici Alanyaspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Sezon başından bu yana kendilerine planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyleyen Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporlular'ı sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar" dedi.

HER ŞEY PLANLI
Abdulkadir Bitigen'in maçlarına atanmasının başlı başına bir plan olduğunu ifade eden Bitigen, "Trabzonspor bir karanlığa hapsedilmek isteniyor" ifadesini kullandı.

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12 Kasım 2019 , Salı
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