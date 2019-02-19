Trabzonspor'da düşüş sürüyor
Süper Lig'de ilk yarının son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikinci devrede tam tersi bir grafik ortaya koydu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...
- Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
- Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü
- Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
- Vujadin Savic Trabzon'a
- UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...
- Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu