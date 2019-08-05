Trabzonspor Sörloth ile imzaladı
Trabzonspor, yeni transferi Alexander ?Sörloth için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenledi.
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