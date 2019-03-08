Trabzonspor 3 puan peşinde
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Trabzonspor 3 puan peşinde

Trabzonspor 3 puan peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Akhisarspor'u konuk edecek... Ligde son 4 haftada 1 galibiyet alabilen bordo mavililer, Manisa ekibi karşısında 3 puan hedefliyor...

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Mart 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN