Top toplayıcı çocuğu böyle dövdü

Brezilya Sul-Matogrossense 1.Tur maçında Comercial MS ve Operario MS takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi Comercial'ın 1-0 öne geçmesinin ardından saha kenarında top toplayıcılık yapan bir çocuk sevinç gösterilerinde bulundu. Bu durumu kaldıramayan Operario oyuncusu Jefferson Reis, çocuğun üzerine çullanarak genci dövmeye başladı.