Top toplayıcı çocuğu böyle dövdü – Fotomaç TV
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    Top toplayıcı çocuğu böyle dövdü

    Brezilya Sul-Matogrossense 1.Tur maçında Comercial MS ve Operario MS takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi Comercial'ın 1-0 öne geçmesinin ardından saha kenarında top toplayıcılık yapan bir çocuk sevinç gösterilerinde bulundu. Bu durumu kaldıramayan Operario oyuncusu Jefferson Reis, çocuğun üzerine çullanarak genci dövmeye başladı.

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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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