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Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u 3 golle geçen Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor...

Trabzonspor, son 9 sezonunun en iyi dönemini yaşıyor... Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 26 puan toplayan bordo mavililer, zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor... Karadeniz ekibi, bu performansıyla aynı süreçte 33 puan aldığı 2010-2011'den sonraki en iyi sezonunu geçiriyor...

Trabzonspor, bundan önceki 8 sezonda 14. haftalar itibariyle en fazla 23 puan toplamıştı... 2013-14'te 14 maçta 23 puana ulaşan karadeniz ekibi, 4 kez 22 puanda kalmıştı... bordo mavililer, 2016-17 sezonunda ise sadece 18 puan alarak en başarısız dönemini yaşamıştı...

Trabzonspor ayrıca son 9 sezonda en çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci dönemin de içinde bulunuyor... 2017-18 sezonunda rakip fileri 28 kez havalandıran karedeniz ekibi bu sezon ise 27 defa ağları sarstı... 15 gol yiyen bordo mavililer, hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergiledi...

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10 Aralık 2019 , Salı
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