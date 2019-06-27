Serdar Kelleci: "Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse"
A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'na konuk olan spor yorumcusu Serdar Kelleci "Fatih Terim her oyuncuyu farklı bir oyuncu haline dönüştürebilir. O yüzden keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse diyorum" ifadelerini kullandı.
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