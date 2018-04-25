''Şenol Güneş o maça çıkar oynar''
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi'nde TFF'nin olaylı derbi kararını değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, yakından tanıdığı Şenol Güneş'in ortaya atılan maça çıkmayacağı şeklindeki iddiaların aksine, devam maçına çıkacağını söyledi.
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