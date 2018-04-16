Şenol Güneş Larin'i Fenerbahçe derbisine hazırlıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü ve oldukça neşeli geçti. Takım toplantısının ardından ısınma hareketlerine geçen futbolcular çeşitli büyüklükteki toplarla el topu oynadı. Pas çalışmasının ardından 4'lü minik kale maç yapan oyuncular son bölümde çift kaleye geçti. Üç takım halinde turnuva şeklinde yapılan çift kale maç oldukça çekişmeli ve heyecanlıydı. Son maçta turnuvayı kazanan yeşil takımın galibiyet pozuna, turnuvayı kaybeden Quaresma ve diğer oyuncular da girmeye çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Siyah beyazlılarda Vagner Love ve Gökhan Gönül dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan iki futbolcu da takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde koşu ve güçlenme çalışması yaptı.

GÜNEŞ'TEN LARIN'E ÖZEL ANTRENMAN

Teknik direktör Şenol Güneş antrenman bitiminde Cyle Larin ile özel olarak ilgilendi. Tecrübeli teknik adam Kanadalı golcüye vuruş teknikleri çalıştırdı ve topa nasıl vurması gerektiğini tek tek gösterdi.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yarın devam edecek.