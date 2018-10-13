Şenol Güneş Gökhan Töre'yi sahadan kovdu!
Beşiktaş'ın U-21 takımıyla yaptığı antrenman maçında Teknik Direktör Şenol Güneş, kaptırdığı top sonrası görev yerine dönmeyen Gökhan Töre'yi sahadan kovdu.
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