Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir büyük kararın eşiğine geliyor

Sen Anlat Karadeniz 44.yeni bölüm fragman izle! Sen Anlat Karadeniz 44.yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz en çok arananlar arasına girdi. ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Vedat ve Tahir tartışmasında neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Vedat'ın vurulduğu görülüyor.

ATV ekranlarında çarşamba günü izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna cevap arıyor. Fragmanda Vedat'ın vurulduğu görülüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisine dair merak edilen detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin meraklıları Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla ilgili detayları araştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer.

Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir