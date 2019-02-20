Selçuk İnan ile 1 yıl daha
Galatasaray yönetimi, son haftalarda artan formuyla dikkat çeken Selçuk İnan'a ücretinde indirimi kabul etmesi halinde yeni sözleşme teklif edecek.
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