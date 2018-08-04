Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Safet Susic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Susic, eski öğrencisi Emre Akbaba ve Vagner Love'yi değerlendirdi.

"EMRE AKBABA BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAR"

"Emre Akbaba çok kaliteli ve çok karakterli bir arkadaşımız. Onunla beraber çalıştım. Türkiye'deki bütün büyük takımlarda oynayabilecek bir futbolcu."

"VAGNER LOVE BENİ ŞOK ETTİ"

Vagner Love Alanyaspor'da çok kolayca oynuyordu çünkü forma rekabeti yoktu onun için. Beşiktaş'ta ise forma için bir rekabete girdi. Geçen sezon o rekabette başarılı olamaması beni şok etti."