Rusya'da Fair Play'in unutulduğu anlar

Rusya Premier Lig'inde Arsenal Tula ve Akhmat Grozny arasında oynanan karşılaşmanın 90+1. dakikasında Arsenal Tula’nın savunma oyuncusu Oleg Ivanov sakatlanınca kendini yere bıraktı, Grozny oyuncuları ise topu alarak atak geliştirdi ve Goran Causic ile golü bularak 1-0 öne geçti. Akhmat Grozny oyuncularının sportmenlik dışı hareketine sinirlenen Arsenal Tula oyuncuları rakibine tepki gösterirken iki takım futbolcuları arasında sahada kavga çıktı.