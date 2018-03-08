Rusya'da Fair Play'in unutulduğu anlar
Rusya Premier Lig'inde Arsenal Tula ve Akhmat Grozny arasında oynanan karşılaşmanın 90+1. dakikasında Arsenal Tula’nın savunma oyuncusu Oleg Ivanov sakatlanınca kendini yere bıraktı, Grozny oyuncuları ise topu alarak atak geliştirdi ve Goran Causic ile golü bularak 1-0 öne geçti. Akhmat Grozny oyuncularının sportmenlik dışı hareketine sinirlenen Arsenal Tula oyuncuları rakibine tepki gösterirken iki takım futbolcuları arasında sahada kavga çıktı.
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