Roma'da 2018'in en iyi golü Cengiz Ünder'den
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Roma'da 2018'in en iyi golü Cengiz Ünder'den

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı gol, Roma'da 2018'in en iyi golü seçildi.

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11 Ocak 2019, Cuma
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