Roma'da 2018'in en iyi golü Cengiz Ünder'den
Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı gol, Roma'da 2018'in en iyi golü seçildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
- 2018-2019 devre arası biten transferler
- Krasnodar - Akhisarspor maçından kareler...
- Mbaye Diagne'ye 20 milyon Euro!
- Transfer resmen açıklandı! Emre Mor...
- İşte EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri
- Servet Çetin her şeyi bir bir anlattı! ‘Daum’un odasını bastım ve…’
- Diagne bombası patlıyor! Tarihi teklif... Transfer haberleri...