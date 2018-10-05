Rıdvan Dilmen: Men ihtimali sıfır

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'ye yaptığı açıklamada G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden men olma ihtimalinin sıfır olduğunu belirtti. İşte Rıdvan Dilmen'in süreçle ilgili yaptığı açıklama...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın Galatasaray hakkında verdiği yeniden inceleme kararı üzerine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceğini belirten Rıdvan Dilmen, "UEFA'nın kararını verdi zaten. UEFA ile bir anlaşma yapıldı. Bağımsız kurul dosyayı inceleme talebinde bulundu. Milan ile ilgili de böyle bir karar almıştı Bağımsız Kurul. Ancak Milan CAS'a gitti ve CAS, Bağımsız Kurulun bu kararını bozdu ve Milan Avrupa kupalarında yoluna devam etti."

"MEN İHTİMALİ SIFIR"

"Galatasaray taraftarı rahat olsun. G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Men ihtimali sıfır. Mustafa Cengiz ve TFF birlikte hareket edecektir. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir sorun yaşanmaması için riski en aza indireceklerdir. Diyelim ki CAS kararı bozmadı. UEFA yeniden inceleme yapacak. G.Saray yine itiraz edecek. Mustafa Bey bu konuda hasas davranıyor. Transfer konusuna çok dikkat ediyor. Ayrıca en önemli oyuncularını gönderdi. Şampiyonlar Ligi'nde haksız bir rekabet ortamında. G.Saray'ın CAS'a gitmesinin nedeni önümüzdeki yıllar için. İleri süreçleri bilemiyorum ama G.Saray riski milimize etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.