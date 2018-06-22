Phillip Cocu, Volkan Demirel'i böyle avlamıştı!
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirilen PSV Eindhoven'ın efsane oyuncusu Phillip Cocu'nun, 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. Maçında Fenerbahçe'ye karşı attığı gol tekrar gündeme geldi.
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