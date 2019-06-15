Paraguay'ın Premier Lig onaylı 10 numarası: Miguel Almiron
İngiliz ekibi Newcastle United'ın bonservisine 24 milyon euro ödediği Paraguaylı Miguel Almiron, Avrupa futbolunda orta sahanın yeni şefi olmaya aday bir isim.
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