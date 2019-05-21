Ozan Kabak'a büyük onur
Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünün adayları arasında yer aldı.
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